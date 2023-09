"Fattoria della zucca", campo di zucche in stile americano a Roma Nord

La Fattoria della Zucca torna a Roma. Il primo parco a tema zucche in stile americano, che già lo scorso autunno aveva riscosso un grande successo a Roma Nord, sta per riaprire.

Dal 16 settembre al 1 novembre si potrà entrare in un mondo rigorosamente autunnale, circondati da centinaia di zucche colorate nel bellissimo Parco di Veio, tra natura e animali. Tutti potranno scegliere la propria zucca, grandi e piccini potranno cimentarsi nei laboratori creativi, realizzando la propria Jack O’Lantern per Halloween. E, ancora, ci si potrà divertire e scattare tante foto ricordo.

La Fattoria della Zucca si trova in via Sacrofano a Prima Porta. E' aperta il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 17,30 (con ultimo ingresso alle 15.30). I laboratori hanno inizio alle 10 e sono organizzati ripetutamente ogni mezz'ora o ora. I laboratori si possono acquistare direttamente alla Fattoria della Zucca il giorno della visita, salvo disponibilità, mentre l'unico modo per accedere è acquistare il biglietto online.

L'ingresso è gratuito per bambini fino a 10 anni compiuti e per i disabili.