La donna di Samo di Menandro al Teatro Tor Bella Monaca

Prosegue il Tor Bella Monaca Teatro Festival ARENA ESTATE (4 luglio - 15 agosto) con la commedia greca di Menandro in scena nell'arena esterna giovedì 8, venerdì 9 e giovedì 15 luglio alle 21, con maschere e musica dal vivo: LA DONNA DI SAMO (Samia).



Commedia di Menandro, autore ateniese del terzo secolo a.C., popolarissimo in tutto il bacino mediterraneo, ricca di riconoscimenti improvvisi, rapimenti e situazioni complicate che girano intorno al tema dell’amore, “La donna di Samo” vive di intrecci complessi giocati sulla sorpresa e repentini cambiamenti di situazione. Gli innamorati, divisi da iniziali ostacoli si trovano ad affrontare numerose difficoltà e peripezie, fino a coronare il loro amore e ricomporre la felicità iniziale che per un equivoco o errore era stata turbata.

Il valore della commedia sta nell’ineguagliabile capacità di presentare “caratteri”, personaggi di una convincente credibilità psicologica e sentimentale. Un rito teatrale in maschera che conserva tutto il suo fascino. Lo spettacolo rientra nella programmazione di Roma Culture #laculturaonline e #CultureRoma.



Giovedì 8, venerdì 9 e giovedì 15 luglio ore 21



con Roberto Zorzut, Bruno Governale, Alessandra Cavallari, Ana Maria Kusch

scene Renato Mambor, Roberta Gentili

maschere Emauele D’Andrea, Roberta Gentili, Roberto Zorzut

musiche di Marco Abbondanzieri

percussioni Cristiano D’Aliesio

movimenti di scena Michéle Sigillo

costumi marinaschi collectif

regia Roberto Zorzut



Produzione I due della città del sole



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro



GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)



info e prenotazioni 06/2010579



promozione@teatrotorbellamonaca.itAccesso consentito con mascherina. Nel rispetto delle prescrizioni È PREFERIBILE PRENOTARE E RITIRARE I BIGLIETTI CON ANTICIPO per evitare assembramenti

