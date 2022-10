"La dodicesima notte", dal Globe Theatre al Teatro Olimpico

Per la prima volta il palco del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti verrà ricostruito in un teatro al chiuso. "La dodicesima notte" arriva in scena al Teatro Olimpico dal 25 al 30 ottobre.

La dodicesima notte al Teatro Olimpico

Una delle commedie più vitali e festose di Shakespeare, un capolavoro dal sapore folle. Equivoci, scambi di identità, travestimenti, intrecci amorosi: la Dodicesima notte (o quel che volete) è un gioco attoriale straordinario. Il protagonista assoluto dell’opera è il tempo: il tempo che scorre, il tempo destinato a finire. Un tempo sfruttato fino agli sgoccioli per realizzare i desideri di tutti: e come nelle favole, alla fine, vissero tutti felici e contenti. O almeno così sembra…

Incredibile l'energia e la vivacità di questa compagnia ‘capitanata’ da Carlotta Proietti nel ruolo di una intrigante e armoniosa Olivia. Non mancherà la musica, composta da Mimosa Campironi ed eseguita dal vivo dal Quartetto William Kemp, che mescola sapientemente melodie pop ed accenti rock alle sonorità rinascimentali.

Ad arricchire il tutto, i costumi originali a firma di Susanna Proietti: abiti di gala e acconciature punk, calze e giarrettiere, giubbotti di pelle e borchie. Un mix esplosivo, per un divertimento assicurato.