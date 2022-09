LA DODICESIMA NOTTE A LARGO ORIANI

16/17/18 settembre 2022 dalle ore 16:45 alle ore 22

Progetto finanziato con i fondi Cultura del Municipio Roma XII



L’associazione Causa Aps, vincitrice dell’Avviso pubblico “La dodicesima notte” promosso e finanziato dal Municipio Roma XII, propone, nelle giornate del 16/17/18 settembre 2022 dalle ore 16:45 alle ore 22, all’interno del giardino di Largo A. Oriani – Roma Monteverde, una serie di attività gratuite: performances, letture e laboratori per tutte le fasce di età.



Di seguito il calendario:

“ONE TO ONE” PERFORMANCE



Letture su temi di guerra, pace, fratellanza e speranza eseguite da un’attrice o attore per singolo spettatore o spettatrice.



Con Sonia Barbadoro, Elisa Bongiovanni, Cristian Giammarini, Giorgio Lupano, Laura Nardi e Marina Remi.



Largo Oriani 16/17/18 settembre dalle ore 20:15 alle ore 22:00



Ogni incontro avrà la durata massima di 10 minuti. Il pubblico potrà assistere a più letture nell’arco della stessa serata.



LIB&LAB letture e laboratori creativi

a cura di Giovanni Avolio e Francesca Giuliani



16 settembre 2022: letture sul tema della guerra; laboratorio: costruzione di un mazzetto di Fiori della pace;

17 settembre 2022: letture sul tema di speranza; laboratorio: costruzione di piccole farfalle di carta colorata;

18 settembre 2022: letture su pace e fratellanza; laboratorio: realizzazione di bottigliette di sale colorato a strati.



Largo Oriani dalle 16:45 alle 17:45

+ 4 anni prenotazione obbligatoria a causa.ac.it@gmail.com



ESCAPE BOOK Il Signore degli Anelli

a cura di Giovanni Avolio e Francesca Giuliani



Prendendo spunto dalla grande narrazione de Il Signore degli Anelli scopriremo insieme come l’aiuto reciproco, il coraggio e la fiducia nel prossimo siano l'arma più potente contro le guerre, le disuguaglianze e le prevaricazioni.

Largo Oriani 16/17/18 settembre dalle 18:00 alle 19:30

+ 7 anni prenotazione obbligatoria a causa.ac.it@gmail.com



BOOKCROSSING: durante le giornate della manifestazione saranno presenti due postazioni di bookcrossing “lascia un libro e prendi un libro”





Info e prenotazioni a causa.ac.it@gmail.com