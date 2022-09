La Conventicola degli Ultramoderni al Village Celimontana

La Conventicola Degli ULTRAMODERNI torna a esibirsi! Gli artisti del celebre club romano calcheranno le scene non nei meandri della Conventicola. Sotto le stelle di Roma splenderanno le stelle del Varietà! Il luogo deputato è il Celimontana Village, all’aperto e in condizioni di sicurezza.

Qui Madame De Freitas e Mirkaccio, ULTRAicone viventi del Varietà, porteranno in scena le loro visioni: Tabarin primi ‘900, Caffè Concerto, Rivista e Avanspettacolo, Gargotte, Saloon e Barrel House; luoghi di musica e libertà, anche di legittima promiscuità; ambienti evocati dallo spirito e dalle canzoni che li hanno immortalati nell’immaginario.

Wanda Osiris, Ettore Petrolini e Natalino Otto, così come Elvis, Carmen Miranda e Cab Calloway, si ritroveranno invocati dalle anime pure dell’ULTRAMODERNITÀ per celebrare ancora una volta insieme il rito dello spettacolo dal vivo. Alla voce Madame De Freitas, canzonettista e performer brasiliana, costumista, scenografa e direttrice artistica de La Conventicola Degli ULTRAMODERNI. Il patron dell’ULTRAMODERNITÀ, Sr. Mirkaccio Dettori, se la canterà e se la suonerà tra pianoforte, fisarmonica e conduzione dello spettacolo.

Con lui l’ULTRAcomplessino, band resident delle notti alla Conventicola, formata da grandi musicisti del panorama musicale italiano, in particolare del mondo swing jazz . Al sassofono Giuseppe Ricciardo e alla batteria il travolgente e stravolgente Alberto Botta, di casa al Celimontana Village e soci fondatori della Conventicola Degli ULTRAMODERNI, che in questa formazione ritrova la sua attitudine alla sperimentazione totale.

Ospite eccezionale il grande CALOMINO conosciuto come l'ultimo canzonettista!

INGRESSO LIBERO

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

MADAME DE FREITAS - Sciantosa

SIOR MIRKACCIO - Mattatore del Varietè

SIMONE CALOMINO - L'ultimo Canzonettista

ALBERTO BOTTA - Drums

GIUSEPPE RICCIARDO - Sax