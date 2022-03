La contadina furba, lo spettacolo per bambini

Prezzo non disponibile

"La contadina furba" è lo spettacolo per bambini in programma al Teatro Le Maschere sabato 26 e domenica 27 marzo e sabato 2 e domenica 3 aprile.

Si tratta di una fiaba che vuole insegnare ai più piccini come l'altruismo e l'intelligenza possano essere messi a servizio degli altri e di sé stessi e che vuole mostrare come l'astuzia, usata a buon fine, possa far nascere il vero amore.

Lo spettacolo scritto da Carla Marchini e diretto da Riccardo Diana, con Lorenzo Branchetti, Alberto Bucco, Martina Carletti, Pierciro Dequarto e Gabriele Passaro, sarà in scena sempre alle 16. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Teatro Le Maschere.