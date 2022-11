Il film documentario prodotto dalla Società Dante Alighieri con il contributo del Comune di Foligno celebra la prima edizione a stampa della Divina Commedia, uscita 550 anni fa nella città umbra. Anteprima assoluta mercoledì 30 novembre, alle 18, a Palazzo Firenze (piazza di Firenze n. 27 – Roma).



La prima edizione a stampa della Divina Commedia esce a Foligno nel 1472, circa vent’anni dopo l’invenzione della stampa a torchio di Johannes Gutenberg. La grande impresa nasce per iniziativa del tipografo di Magonza Johann Numeister, insieme con Evangelista Angelini, nella bottega dello zecchiere folignate Emiliano Orfini. Il Comune di Foligno celebra la ricorrenza, dal 2006, l’11 aprile di ogni anno commissionando a un artista di chiara fama opere ispirate alle tre cantiche e da inserire nella stampa anastatica dell’editio princeps.



Per i 550 anni della preziosa edizione la Società Dante Alighieri, con il contributo del Comune di Foligno, ha prodotto il film di Lamberto Lambertini 1472-2022. La Comedia di Foligno, che sarà proiettato in anteprima assoluta a Palazzo Firenze, in piazza di Firenze, 27 a Roma, mercoledì 30 novembre 2022 alle 18.



Con il Presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi e il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini ne parleranno il Presidente di ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali Francesco Rutelli, il Vice Direttore Generale per la Diplomazia pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Alessandro De Pedys e il Presidente e fondatore dell'Archivio Gino de Dominicis - Fondazione Tomassoni Italo Tomassoni. Modererà Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera. A fine serata, dopo la proiezione del film, l’esibizione pianistica dei compositori della colonna sonora: Vittorio e Michelangelo Nocenzi del Banco del Mutuo Soccorso.



Il film (nato da un’idea di Alessandro Masi, Segretario generale della Dante, e di Italo Tomassoni) riprende le vicende che portarono alla stampa dell’opera, con la voce fuori campo del regista che legge il racconto Dante, gli stampatori e il bestiaio di Gabriele d’Annunzio (1911), tra scorci di Trevi, Montefalco, Roma e Foligno, riferimenti danteschi e testimonianze di esperti di storia, arte e letteratura alternati a immagini di esposizioni e opere misteriose come la Calamita Cosmica di Gino De Dominicis: una copia enorme di uno scheletro umano piantata al suolo da un’asta dorata che unisce cielo e terra.



Il percorso del film si potrà apprezzare anche grazie all’esposizione di istantanee scattate nel corso della produzione e lungo l’itinerario, accanto a immagini del progetto Giornate dantesche nell’edizione speciale 2022 e della città di Foligno, soprannominata “centro del mondo”. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile dal 30 novembre al 16 dicembre 2022, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30.







Titolo: 1472-2022. La Comedia Di Foligno

Regia: Lamberto Lambertini

Produzione: Società Dante Alighieri con il contributo del Comune di Foligno



Contributi: Regione Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, VUS.com, AFAM SpA