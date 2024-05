La Città dei Mostri - Quello che non vi hanno mai detto su Milano (in esclusiva a Roma)

La Compagnia che ha riportato in Italia l’antico teatro dell’orrore e della cronaca nera, porta per la prima volta a Roma i suoi più grandi successi per farvi scoprire il volto oscuro della storia di Milano.



Vi racconteremo quello che non vi hanno mai detto sul passato di questa città, dando vita sul palco alle vicende più misteriose del suo passato, tra inquisitori, serial-killer e corruttori.



Vi accompagneremo in un vero e proprio viaggio nel tempo, che vi poterà dal medioevo ai primi del ‘900 unendo commedia, true crime e leggenda gotica.



Preparatevi a scoprire LA CITTÀ DEI MOSTRI!



Scritto, Diretto e Presentato da Gianfilippo Maria Falsina Lamberti

Con

Lorenzo Andrea Paolo Balducci

Michelangiola Barbieri Torriani

Christian Fonnesu

Gianfranco Ventriglia



Luci & Musiche di Nelson Mallè Ndoye



Date e orari :

VENERDÌ 14 GIUGNO ORE 21

SABATO 15 GIUGNO ORE 21

DOMENICA 16 GIUGNO ORE 19





(compresa la tessera associativa)