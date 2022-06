La città che non c'è: tornano gli incontri in piazza a Tor Pignattara

Tornano gli appuntamenti in piazza de “La città che non c’è” per una seconda edizione dal titolo Raccontare l’invisibile. A partire da giovedì 16 giugno, tutti i giovedì fino al 7 luglio, dalle ore 19.00, lo slargo in via Bartolomeo Perestrello si anima con una serie di dialoghi con autrici e autori per leggere la città attraverso i libri.

Tra le novità di quest’anno ci sarà “La città che (non) c’è” una mostra fotografica diffusa nel quartiere, a cura di Chiara Capodici della libreria Leporello: tante visioni di Roma estratte da una serie di libri fotografici dedicati nel corso degli anni alla città, per tessere un legame fra la pagina come luogo narrativo, critico e poetico e gli spazi collettivi. La mostra verrà presentata il 17 giugno con una visita guidata nel quartiere insieme alla curatrice.



Questa edizione del festival è dedicata al cinquantesimo anniversario dalla prima pubblicazione del libro Le città invisibili di Italo Calvino nel 1972. Le nostre città sono laboratori di relazioni, di destini e delusioni, sono le strade dei nostri sogni e gli angoli bui dei nostri incubi. In questo senso “le città invisibili” sono strutture sottili su cui poggiano e prendono forma le storie che, srotolandosi negli spazi abitati, li rendono vivi e pieni di senso.



Ad aprire la rassegna il 16 giugno, “La città e il cielo” con Paolo Pecere e Matteo Trevisani, un viaggio alla scoperta del lato più spirituale delle nostre città: dall’Italia al resto del mondo, attraverso riti danzanti e venerazioni oscure e poco conosciute. Il 23 giugno, l’appuntamento “La città e gli occhi” con Keti Lelo e Giuseppe Rizzo, è dedicato agli invisibili e alle persone che vivono ai margini delle nostre città attraverso la condivisione di storie, dati e mappe. Il 30 giugno nell’incontro “La città e la memoria”, Stefania Ficacci e Alessandro Portelli ci condurranno alla scoperta dei patrimoni invisibili dei nostri quartieri e delle associazioni del territorio lavorano per la conservazione della memoria.

A chiudere la rassegna il 7 luglio, “La città e il desiderio” con Ilaria Gaspari e Nicola Ravera Rafele, ascolteremo i racconti su Parigi, Berlino e Roma attraverso gli scritti di letterate e letterati del passato. A moderare gli eventi: Gaia Benzi, Paola Caramadre, Luciana Cimino e Christian Raimo. Il festival “La città che non c’è” è a cura di Camilla Carabini, Bárbara Ermeti e Morena Prati, un gruppo di cittadine del quartiere appassionate di letteratura.



L’evento è organizzato in collaborazione con le librerie indipendenti Leporello e Risma Bookshop. Main sponsor dell’iniziativa è il ristorante argentino Ceibo Sapori. Gli sponsor di quartiere sono il concept store Kolatadesign e la bottega del biologico Bioc’è.