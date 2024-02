La Certosa di Roma: Santa Maria degli Angeli e Martiri

Una visita guidata per andare alla scoperta della straordinaria Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, la Certosa di Roma, che sorge sui resti delle monumentali Terme di Diocleziano. Il progetto di trasformazione del complesso in chiesa si realizzò con Michelangelo, il quale adattò alcuni ambienti termali alle nuove esigenze di culto, realizzando un’opera architettonica di straordinario effetto.

Molte le importanti opere d’arte custodite al suo interno tra cui le monumentali tele dei più celebri artisti del Seicento e del Settecento e la famosa meridiana. Con gli interventi urbanistici e architettonici realizzati nell’Ottocento, come l’apertura di via Nazionale e la sistemazione di piazza Esedra con i palazzi porticati di Gaetano Koch, la basilica acquistò una posizione centralissima, inserendosi nella vita ufficiale della nuova Capitale, divenendo il luogo per la celebrazione delle cerimonie di Stato.



Quando: Sabato 2 Marzo 2024 alle ore 10:00

Appuntamento in Piazza della Repubblica, all’ingresso della Basilica

Costi: € 12 a persona. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it