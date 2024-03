La Casina di Raffaello compie 18 anni

Ricorre infatti domenica 10 marzo, una data davvero speciale: Casina di Raffaello festeggerà i suoi primi 18 anni di vita e di apertura al pubblico. Sarà una splendida occasione per festeggiare tutti insieme questo magnifico traguardo.

Per questo motivo è stata organizzata una giornata speciale, ad ingresso libero, alla quale dalle ore 10.00 alle 19.00 è invitata tutta la città, dalle famiglie con i loro piccoli, ai tanti, professionisti del settore e non solo, che hanno a cuore il tema dell’educazione come risorsa fondamentale dello sviluppo della società. Nel corso della giornata sono previsti un dibattito sul tema, uno spettacolo teatrale di burattini, attività laboratoriali, letture, visite guidate in Villa Borghese e altre sorprese per i piccoli ospiti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Bruno Munari; la Sovrintendenza Capitolina - Direzione patrimonio artistico delle Ville Storiche; il Cinema dei Piccoli di Villa Borghese; il Teatro San Carlino; Città del sole; HEADU; la casa editrice Vision Past & Present; con la partecipazione di Gabriele Catanzaro alias Dottor Stellarium.

La prenotazione alle attività, tutte gratuite, è possibile tramite il contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19) oppure direttamente sul posto fino ad esaurimento delle disponibilità. Info e dettagli sul programma della giornata sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it e sulle relative pagine social.

Il programma della giornata

Mattina

Ore 10.15 - spazio Chiostrina

Saluti di Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale. Introduce Marco Falciano, responsabile di Casina di Raffaello

Ore 10.30 - spazio Chiostrina

Talk “Discorsi intorno all’Educazione”

Dibattito aperto con Claudia Pratelli (Assessora), Silvana Sperati (allieva diretta di Bruno Munari), Caterina Roverso e Roberto Fiorenza (curatori del Cinema dei Piccoli di Villa Borghese). Partecipano, inoltre, Franco Lisciani (AD HEADU), Graziano Grazzini (AD Città del sole) e Bruno Cignini (zoologo). Modera Marco Falciano.

Ore 12.30 - spazio Sala Giani

Spettacolo teatrale a cura di Teatro San Carlino

Gli amici del Teatro San Carlino interverranno per divertire grandi e piccoli ospiti con i paladini del loro Teatro: Pulcinella, Arlecchino e Pantalone. I tre protagonisti accorrono con uno dei loro classici spettacoli: Una divertente lettera d’amore!

Scherzi, burla e lazzi saranno il condimento ideale per questo giorno da festeggiare a suon di risate e di sane bastonate!

Max 50 partecipanti tra adulti e bambini. Durata: 40 minuti ca.

Pomeriggio

Ore 14.30 - spazio Sala Giani

Un muro di Auguri!

Murale collettivo in cui grandi e piccini, insieme, realizzeranno stencil per il compleanno di Casina.

Max 40 partecipanti dai 2 anni in su. Durata: 60 minuti ca.

Ore 14.30 - 15.30 - spazio Chiostrina

Lettura del libro "Il Colosseo e il Circo Massimo" a cura di Vision Past & Present

Insieme a Rachele Poggetti conosciamo meglio due dei monumenti più importanti e maestosi dell'Antica Roma, che da oltre duemila anni continuano ad affascinare chiunque li visiti: un viaggio nel tempo tra gladiatori, battaglie navali e corse delle bighe, alla scoperta di una storia ricca di avventure e simpatiche curiosità.

Max 10 bambini dai 6 ai 10 anni per turno. Durata turno 30 minuti.

Ore 15.00 - Visita guidata all’aperto in Villa Borghese

“Villa Borghese tra storia, arte e natura” a cura della Dott.ssa Angela Napoletano (Sovrintendenza Capitolina - Direzione patrimonio artistico delle Ville Storiche)

Una passeggiata nell’area di Piazza di Siena per conoscere, attraverso i suoi edifici, templi e fontane, la storia di Villa Borghese, realizzata dal Cardinale Scipione Borghese nel primo decennio del XVII Secolo e diventata pubblica nel 1903. L’itinerario inizierà dalla Casina di Raffaello (antico casino dell'arboreto dei gelsi) per proseguire in direzione del Tempio di Diana; percorrendo lo storico Viale dei Pupazzi si arriverà alla Fontana omonima da cui si potrà ammirare il complesso monumentale di Piazza di Siena. Continuando il Viale si raggiungerà la Fontana dei Cavalli Marini e infine, il Casino dell’Orologio, l’antica abitazione del giardiniere.

Max 25 partecipanti tra adulti e bambini. Durata 40 minuti ca.

Ore 15.00 - 17.00 - spazio Veranda

La Grande Tombola degli Animali a cura di Città del sole e HEADU

Come una passeggiata, in tanti ambienti naturali diversi, alla scoperta degli animali, equipaggiati della curiosità dei piccoli e delle informazioni dei grandi, insieme per osservare il mondo e scoprirlo nuovamente. Vieni a giocare a La Grande Tombola degli Animali, con Città del sole ed Headu e festeggiamo Casina!

Max 10 bambini per turno dai 7 ai 10 anni. Durata turno 30 min ca.

Ore 16.30 - spazio Sala Teatro

"L'universo nella valigia del Dottor Stellarium" a cura di Gabriele Catanzaro

Il Dottor Stellarium ci farà vivere un viaggio alla scoperta delle grandi conquiste dello spazio in questi 18 anni. Dalla sua straordinaria valigia lo stravagante dottore estrarrà pianeti, asteroidi e sonde spaziali che lo aiuteranno a ripercorrere queste scoperte che hanno cambiato il nostro modo di vedere l'universo. Sarà un divertente viaggio per famiglie in una chiacchierata interattiva dove diventeremo protagonisti di queste avventure.

Max 50 partecipanti tra adulti e bambini, dai 4 anni in su. Durata 60 min ca.