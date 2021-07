La casa d famiglia al Teatro Tor Bella Monaca

Tornano in scena Toni Fornari, Luca Angeletti, Simone Montedoro e Laura Ruocco, protagonisti della pièce “La casa di Famiglia" in scena venerdì 30 e sabato 31 luglio alle ore 21 per il Tor Bella Monaca Teatro Festival ARENA ESTATE.



Scritta nel 2011, e ancora attualissima, “La casa di famiglia” è una delle prime commedie scritte dal quartetto di autori del teatro Golden Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli e diretta da Augusto Fornari.



“La casa di famiglia” racconta la storia di quattro fratelli caratterialmente molto diversi tra loro, Giacinto, Oreste, Alex e Fanny. Una cosa hanno in comune: La Casa di Famiglia, dove sono nati e dove hanno trascorso la loro infanzia. Ognuno ormai ha una sua vita e una sua famiglia. Il loro padre è in coma da due anni e la casa vuota è da tempo inutilizzata. Un giorno Alex convoca i fratelli per annunciare che ha ricevuto un’offerta milionaria per cedere la casa di famiglia. Alex, che ha urgentemente bisogno di soldi, vorrebbe venderla mentre gli altri non sono d’accordo. La decisione, dopo molte discussioni, viene messa ai voti. In quest’atmosfera di incredulità riaffiorano ricordi, rancori, incomprensioni e cose mai dette che raccontano le tante sfaccettature dei rapporti familiari con gli inevitabili riflessi sentimentali e con tante sorprese e colpi di scena divertenti ed emozionanti. La commedia è una pièce teatrale divertente, ma che al tempo stesso racconta di emozioni e sentimenti in cui tutti possono identificarsi.



Di questa sorprendente, sentimentale commedia il 16 novembre 2017 è uscita la versione cinematografica in tutte le sale italiane. Il film “La casa di famiglia”, così come la commedia teatrale, è stato scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, il soggetto del direttore artistico

del Golden Andrea Maia e segna il debutto alla regia cinematografica di Augusto Fornari. Il film, prodotto dalla Lucisano e dalla Vision Distribution è interpretato da un cast eccezionale: Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero Di Rienzo, Matilde Gioli, Luigi Diberti, Toni Fornari. Uscito su Sky a marzo dello scorso anno ha battuto sorprendentemente il film Oscar LALALAND!



venerdì 30 e sabato 31 luglio ore 21



di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli

regia di Augusto Fornari

con Luca Angeletti, Toni Fornari, Simone Montedoro, Laura Ruocco e Noemi Sferlazza

e con la partecipazione di Augusto Fornari



A.T.P.R. Associazione Teatri per Roma | ANDREA MAIA TEATRO GOLDEN e Vincenzo Sinopoli



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro



GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it



Accesso consentito con mascherina. Nel rispetto delle prescrizioni È PREFERIBILE PRENOTARE E RITIRARE I BIGLIETTI CON ANTICIPO per evitare assembramenti

