La Casa del Poeta, mostra personale di Silvio Natali

Dal 6 giugno la splendida cornice di Palazzo Brancaccio accoglie una considerevole produzione dell’artista marchigiano Silvio Natali che sarà visitabile fino al 30 luglio 2024. La mostra dal significativo titolo La casa del Poeta segna il ritorno dell’artista nella Capitale con un’esposizione basata sulla sua peculiare espressività in cui paesaggi e forme esprimono la sua carica energica.



Creazioni pittoriche come mezzo incisivo di forme idilliache tra cui l’opera che dà il titolo alla mostra. Silvio Natali trasforma eventi, storie, emozioni in esperienze espressive straordinarie, opere attraverso le quali l’autore manifesta l’attimo effimero in cui fissa nei pensieri situazioni e immagini che diventano visive espressioni poetiche.



Una mostra, dunque, che racchiude in sintesi il suo percorso artistico orientato ad una correlazione tra rappresentazione e poesia in cui l’artista affronta anche tematiche vicine ad ognuno di noi, come ad esempio ben rappresentato nelle opere Scena muta e In Ansiosa attesa.



Silvio Natali nasce a Corridonia (MC) nel 1943, dove vive ed opera. Laureato in Medicina e Chirurgia, si è dedicato all'attività artistica da autodidatta, appassionandosi prima quasi esclusivamente al disegno e poi con interesse crescente alla pittura, esprimendosi in una maniera personalissima che lo ha presto imposto all'attenzione degli esperti del settore, facendogli anche ottenere numerosi premi e riconoscimenti. Presente in prestigiosi cataloghi d'arte, le sue opere sono custodite in numerose collezioni pubbliche e private.



Durante la presentazione sarà proiettato un video, omaggio sonoro site specific, realizzato dal compositore statunitense Alex Wurman.





SILVIO NATALI

La Casa Del Poeta

Spazio Field | Palazzo Brancaccio

Via Merulana 248 - Roma

Dal 6 giugno al 30 luglio 2024

Inaugurazione giovedì 6 giugno ore 17:00



Gallery







Info: Arte Borgo Gallery 345-22.28.110 info@arteborgo.it