All'Ambra Jovinelli Michele Placido in La Bottega del Caffè

La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni è una commedia che si svolge in un campiello veneziano, dove un insieme di personaggi si intrecciano attorno al protagonista, Don Marzio.

L'autore riesce a descrivere ognuno di essi attraverso sfumature e intrecci, rivelando la loro unicità e complessità.

Ma è Don Marzio, il personaggio ambiguo e catartico, a rappresentare la chiave della commedia.

Nella rilettura contemporanea, il testo si rivela ancora attuale, affrontando temi come le "fake news", le accuse feroci e il voyeurismo.

Don Marzio è il principe del campiello, che osserva e intriga nelle vite degli abitanti, distaccandosi volutamente dall'ambiente circostante con un linguaggio crudo e politicamente scorretto. Questa estraneità gli costa cara, rendendolo "il diverso" e il "capro espiatorio" da emarginare.

La sua uscita di scena rivela le ambiguità e i lati oscuri di ogni componente della società del campiello, dando alla commedia una dimensione misteriosa e affascinante da indagare.





La leggerezza e la perfetta struttura drammaturgica del testo offrono molte tracce di un lato d'ombra, come le battute banali che celano situazioni destinate a degenerare e i personaggi solo apparentemente limpidi.

In definitiva, La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni è una commedia che, pur essendo ambientata in un contesto storico preciso, affronta temi attuali e universali, come la manipolazione dell'informazione, l'emarginazione e l'ambiguità dei rapporti umani.



L'autore riesce a descrivere ogni personaggio con precisione, rivelando la loro complessità e umanità, e offrendo allo spettatore la possibilità di riflettere sui meccanismi che regolano le dinamiche sociali.

MICHELE PLACIDO

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

di Carlo Goldoni

con Michele Placido

e con (in o.a.)

Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Anna Gargano,

Armando Granato, Vito Lopriore, Francesco Migliaccio, Michelangelo Placido, Maria Grazia Plos

regia Paolo Valerio



