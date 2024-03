"La Bella e la Bestia", spettacolo teatrale per bambini con merenda

Domenica 7 aprile alle 10.30, presso il Teatro in casa – Interno 13 (zona Casilina – Torpignattara), ci sarà lo spettacolo di burattini per bambini “La Bella e la Bestia” messo in scena da Piera Fumarola.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.

E’ inclusa la merenda!! (ingresso 10.30)



Divertimento assicurato.

Durata: 50 minuti

Età: 2-11 anni

Costo: 10 euro con merenda



Prenotazione obbligatoria: