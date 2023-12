In occasione della Befana, sabato 6 gennaio 2024 torna la rassegna gratuita “La Befana di Villa Pamphili” organizzata da ViVi - Villa Pamphili, una mattinata speciale dedicata ai bambini, giunta alla sua IV edizione presso il parco Villa Doria Pamphili, Via Vitellia 102 (Monteverde).



L’evento, con il patrocinio di Roma Capitale - XII Municipio e in collaborazione con Teatro Villa Pamphilj, è gratuito e aperto a tutti i bambini per festeggiare la Befana in compagnia en plein air!



Di seguito il programma:



- Ore 10.30: vieni a VIVI - Villa Pamphili con una calza vuota;

- Ore 11.00: spettacolo all’aperto “Pocket Circus - Il circo in valigia”;

- Ore 12.00: arriva la Befana che per magia riempirà le calze dei bambini con caramelle e bonbon!



La rappresentazione “Pocket Circus - Il circo in valigia”, spettacolo di arte in strada con la regia di Andrea Calabretta e curato da Teatro Verde, è un circo da inventare. Una buona dose d’immaginazione e una valigia colma di oggetti accompagneranno il pubblico di tutte le età verso un gioco poetico e divertente.



Lo spettacolo è di e con Gianluigi Capone, artista poliedrico che intratterrà gli spettatori con immagini, musica, clownerie, fuoco, clave, palle e fazzoletti, ma anche pensieri, idee e sogni.