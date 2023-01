La Basilica di San Clemente e i suoi livelli sotterranei, visita guidata

Il complesso archeologico di S.Clemente è uno dei luoghi imperdibili di Roma. Ancora sconosciuto anche a molti romani è infatti il sito dove meglio si può capire come lo scorrere dei secoli abbia trasformato la città e le diverse fasi storiche si siano sovrapposte una all’altra.

Cominciando dalla splendida basilica medievale con il suo famosissimo mosaico absidale, la visita porterà al primo livello, completamente interrato, che conserva la chiesa paleocristiana del IV secolo con affreschi rinomati in tutto il mondo. Continuando il percorso si scenderà ancora fino a raggiungere il livello romano dove sarà possibile passeggiare tra i resti, perfettamente conservati, di un imponente edificio di I secolo in blocchi di tufo, le murature di un’antica domus e uno dei mitrei più suggestivi.

Tra queste rovine molti non sanno inoltre che si trova un ruscello sotterraneo che ha condizionato la storia di questo incredibile sito.

Questa visita è organizzata da 10 Guides of Rome.

APPUNTAMENTO :

Ore 10.15 in piazza San Clemente, ingresso della basilica

COSTO DELLA VISITA, comprensivo di auricolari sanificati:

€11.50 intero

€ 6.50 sconto bambini da 6 a 18 anni

Pacchetto famiglia: 1 gratuito per il secondo figlio.

COSTO DEL BIGLIETTO D'INGRESSO AGLI SCAVI:

€ 10 intero

€ 5 ragazzi fino ai 16 anni accompagnati da un genitore

INFO E PRENOTAZIONI:

Per questa visita sono richiesti la prenotazione e il pagamento anticipato del biglietto di ingresso agli scavi (non rimborsabile).

N.B. Questa visita non è adatta a persone con mobilità ridotta.

PRENOTAZIONI

Si richiede l'invio di una mail a:

10guidesofrome@gmail.com oppure un SMS al numero 3392536944, specificando:

titolo della visita e data

numero dei partecipanti

nome, cognome e recapito telefonico.

Questi dati non saranno mai utilizzati per promozioni e mai ceduti a terzi, nel rispetto della privacy.