La bambola spezzata

Una bambola , ponte tra il passato e il presente, simbolo della memoria, degli orrori e di chi la storia non ha potuto raccontarla; unico legame tra una madre e una figlia "eredi" di un vissuto doloroso che le vedrà irrimediabilmente distanti. Questa la sintesi di un dramma scritto da Emilia Di Rienzo e che vede protagoniste Irma Ciaramella e Alessandra Ferro con la partecipazione di Gianni De Feo che cura anche la regia da giovedì 25 fino a domenica 28 gennaio a Teatrosophia.



Una madre abbandona la figlia sin dalla prima infanzia per consacrarsi alla fede nazista. Madre e figlia si ritrovano ora dopo lunghi anni di distacco. Si scrutano, si riconoscono appena, si fiutano, si respingono, sospesi in uno spazio onirico e irreale. La madre, scolpita in un’età indefinibile, bianca come marmo, simile a un rapace pronto all’ attacco, è deturpata dai segni evidenti di una follia delirante, frutto di un agghiacciante addestramento di disumanizzazione.



I ricordi riaffiorano da una vecchia valigia dove è custodita una bambola, unica testimone del reale. Il ritmo è serrato e forte, l’atmosfera tagliente. Come in una gabbia, i due personaggi si affrontano in un delirante, appasionato e feroce scontro tra vittima e carnefice. Grottesca e patetica la madre, in preda ad improvvisi attacchi di pianto, chiede, pretende, implora addirittura di essere chiamata : “MAMMA! Passionale e carnale la figlia, oscillante tra lucida consapevolezza e smarrimento emotivo, stordita dal dubbio, rifiuta, incapace di pronunciare quella parola mai più detta e ormai dimenticata. “No, madre, non ti odio. Semplicemente non ti amo. Non posso amarti.”



Dopo lo spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia



