L’uomo sottile, ovvero i conflitti di un fantino del Palio di Siena che somiglia a tutti noi

Un monologo sulla menzogna e sulla colpa. Questo è, in estrema sintesi, il senso del testo “L’Uomo Sottile” di Sergio Pierattini, che, da senese purosangue, decide di ambientarlo nel mondo del Palio di Siena e dei suoi ambigui protagonisti: i fantini. Venerati e odiati i fantini del Palio sono spesso infedeli alle Contrade che dovrebbero servire lealmente, pronti a scambiarsi violenti colpi di nerbo e a spericolate manovre equestri per favorire chi offra loro più soldi. La figura del fantino mercenario diventa così metafora dell’uomo contemporaneo alle prese tra il desiderio di autoaffermazione e il conflitto con i propri più o meno presunti valori; il modello vincente di un mondo ormai senza regole, che sempre più sembra voler somigliare, in peggio, alla celebre giostra senese. Tenuto prigioniero nel ventre profondo della città da una mano invisibile, “Il Boia”, l’immaginario fantino che vediamo in scena – interpretato da Massimo Reale, appassionato di Palio e a sua volta ex fantino dilettante – è consapevole che solo quando confesserà la propria colpa e il tradimento che ha permesso alla Contrada avversaria di riportare la vittoria, riuscirà ad ottenere la libertà. Ma è la sua stessa natura di fantino e di uomo a complicare le cose. Sincero mentitore di se stesso fornisce ogni volta una convincente e appassionante versione dei fatti, fino a smarrire, forse, (mai fidarsi di questi demoni) persino nella più nascosta e segreta parte della propria coscienza, l’ultimo brandello di verità.



Da martedì 29 marzo a sabato 2 aprile ore 21



L'uomo sottile

di Sergio Pierattini

con Massimo Reale

regia Manuela Mandracchia

scene e videoproiezioni Susanna Proietti

disegno luci Valeriano Solfiti

contributi audio/video Federica Toci