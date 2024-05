Nell'accogliente sala di Cappella Orsini prosegue la rassegna teatrale inserita nel Festival De Rebus Amoris con "L'ULTIMA CENA", scritto e diretto da Simone Guaragna che ne è anche l'interprete insieme a Martina Spampinato.



Nella sala della Meeting-beyond, una speciale agenzia che permette l’aggancio tra universi paralleli, si incontrano i coniugi Fabio e Greta. A seguito di un incidente stradale si sono generate due realtà: una in cui a morire è stata Greta mentre Fabio è sopravvissuto, e una in cui a morire è stato Fabio, mentre Greta è sopravvissuta. L’appuntamento farà emergere equivoci e situazioni irrisolte attraverso il racconto della loro storia, fino ad arrivare all’episodio tragico che ne ha sancito la fine. L’elaborazione del lutto diviene metafora dell’elaborazione della fine di una relazione. I sensi di colpa sono le ferite aperte che un rapporto d’amore apre, il dare la colpa sono le uniche armi che abbiamo per difenderci. I personaggi, vittime dell’incomunicabilità e delle incomprensioni insite nel loro rapporto, si scontrano con il loro passato, ma soprattutto con il loro presente.



INFO & PRENOTAZIONI

La Fondazione Opera Lucifero ETS resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o prenotazione in merito agli eventi in programma.



fondazioneoperalucifero@gmail.com



cell. 3395374315