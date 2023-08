"L'ospedale dei bambini", mostra fotografica di Emergency International

Sbarca all’Hilton Rome Airport la mostra fotografica "L'ospedale dei bambini" dedicata ad Emergency e al suo Centro di chirurgia pediatrica di Entebbe, sul Lago Vittoria, in Uganda.

Si tratta di un’esposizione itinerante che farà tappa in alcuni hotel della catena alberghiera che ospiteranno la mostra per una settimana, all’Hilton Rome Airport sarà esibita dal 3 al 10 agosto.

La mostra

La raccolta fotografica racconta l'ideazione, la costruzione e le attività dell'ospedale voluto da Gino Strada che ne aveva chiesto la progettazione all’architetto Renzo Piano. “Un bellissimo ospedale, un luogo pieno di gioia e amore, qualcosa per ridare un po’ di speranza, un possibile futuro”, questo il messaggio che ha accompagnato la realizzazione del progetto.

Fino all’apertura dell’ospedale, nel 2021, nel Paese c’erano solo quattro chirurghi pediatrici su una popolazione di circa 20 milioni di bambini. Il Centro rappresenta un’opportunità straordinaria per l’infanzia in Africa dove è alta la percentuale di bambini nati morti. In questo ospedale vengono infatti offerti percorsi terapeutici qualitativamente identici a quelli che dei paesi più sviluppati, per dare ai bambini il futuro a cui hanno diritto.

Il progetto della mostra, esposta accanto a “La Sfera” di Arnaldo Pomodoro dal 3 al 10 agosto, fa parte del programma ESG (Environmental, Social e Governance). Le iniziative di questo gruppo di lavoro sviluppato da Hilton sono mirate alla riduzione degli sprechi e delle emissioni, alla promozione di un turismo sostenibile e socialmente responsabile che si prenda cura delle Comunità ospitanti, grazie anche ad una corretta gestione.