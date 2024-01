"L’occhio del falco", presentato a Roma il romanzo noir di Federico Bonati

Federico Bonati, giornalista e scrittore, presenta a Roma il suo romanzo noir "L'occhio del falco". Il libro, di Affiori, è la prima indagine del giornalista Loriano Zaccari e del vicequestore Clara Neccini, personaggi creati dalla penna e dalla mente di Bonati, alla sua prima uscita con la casa editrice romana.

La presentazione del romanzo noir è in programma il 30 gennaio, alla Libreria Sinestetica in viale Tirreno 70 A/B alle 18,30.

"L'occhio del falco", il romanzo

Il romanzo, da inedito vincitore del premio Miglior Ambientazione al Giallo Festival 2023, è interamente ambientato in Trentino, territorio finora lontano dalla narrazione del panorama giallistico italiano, e si svolge tra la Val di Sole e la città di Trento. La trama. Loriano Zaccari è un ex giornalista del «Messaggero» che, dopo il naufragio del suo matrimonio e il licenziamento dal quotidiano romano, si trasferisce in Val di Sole per collaborare con l’«Eco di Trento», un piccolo giornale di provincia.

Un giorno, sull’altura di Pejo 3000, viene trovato un cadavere congelato con addosso una divisa della Prima guerra mondiale. Sembrerebbe il cadavere di un milite ignoto, se non fosse per un semplice ma fondamentale dettaglio che proprio Zaccari riesce a scorgere. Un dettaglio che fa mettere sulle sue tracce il vicequestore Clara Neccini, graduata della Polizia di Stato spedita a Trento un anno prima. Tra i due inizia quindi una collaborazione segreta per svelare il mistero, nonostante l’iniziale diffidenza; ma le cose, come Loriano ben presto impara, non sono mai quelle che sembrano. L’autore.

Federico Bonati è giornalista e scrittore. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Bologna, ha collaborato con La Gazzetta dell’Emilia, La Voce di Mantova, Radio 5.9, 9Colonne. Da settembre 2022 è giornalista per TrentoToday. Ha pubblicato Pelle (Augh Edizioni, 2022) e Post (Alise Editore, 2023). Il suo racconto Video killed the radio star arriva finalista al premio Ceresio in giallo 2021/2022. È autore dei podcast Chi l’avrebbe mai letto, Spoon River e La bambina del buio per I segreti del paranormale.