L'ingrediente perduto al Teatro Tor Bella Monaca

Il 12 e 13 luglio sul palco dell'Arena all'Aperto del Teatro Tor Bella Monaca è in scena L'ingrediente perduto una vera e propria serie in un’unica serata. In scena Elena Baroglio, Claudia Della Seta, anche autrice insieme a Stefania Aphel Barzini e regista, Sofia Diaz, Mariandrea Filpo, Maurizia Grossi.

Una saga in tre brevi puntate. 1994 San Francisco: il Bar Zam Zam, luogo storico della “Summer of Love” del Movimento Hippie. Sara è ad una gita scolastica per visitare i “cimeli” dei figli dei fiori. Da un muro Sara scorge una donna in foto che le sorride. Al cuore di Sara salta un battito: quella donna bionda le sorride. Quella donna bionda Sara la sogna sempre, da quando è bambina. Lei la chiama “La Dama Bionda”. Sconvolta da ciò che ha visto e da ciò che le sarà rivelato Sara comincia un viaggio e noi l’accompagniamo. Un viaggio alla ricerca della trama della sua vita, dentro i segreti della sua famiglia, per trovare i vincoli e i nessi della sua anima e del suo cuore. Stromboli, il vulcano: Iddu. Qua comincia il viaggio, per continuare nella “Merica” degli anni 10, “Gli States” degli anni 50 e poi “La Summer of Love” degli anni 70: la Generazione che si credeva immortale e invincibile, la generazione dei genitori di Sara. Che eredità le hanno lasciato per continuare a vivere? Che ingredienti? Sara, appassionata di cucina, scoprirà che ce ne sono due di eredità: le ricette di cucina come la parmigiana di melanzane o il lievito madre per fare il pane e la capacità di vedere la magia, quando c’è.