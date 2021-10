L'Importanza di essere Roma, incontro nella sede della Società Dante Alighieri

Prezzo non disponibile

In collaborazione tra la Società Dante Alighieri e la Fondazione Besso, la rassegna Conversazioni romane invita a riflettere sulla Città Eterna partendo dalla sua complessità storica e culturale, per immaginarne il futuro con cittadini, storici, viaggiatori e artisti

«Roma è silenziosa e pesante, come fuori dal mondo, come intrecciata a sé stessa e incantata». Sono parole di Ferdinand Gregorovius, storico e viaggiatore del Grand tour, che nei suoi Diari romani racconta la città ottocentesca, bella e complessa in una sintesi civile e spirituale, tra identità e cultura, simbolo dell’Italia nel mondo.

Il 12 ottobre 2021 alle 17 la Società Dante Alighieri e la Fondazione Besso inaugurano la rassegna Conversazioni romane, riflessioni su momenti e aspetti storici dai quali partire per immaginare l’evoluzione della città.

Nel primo incontro, nella sede romana della Dante, Andrea Riccardi e Lucio Caracciolo svilupperanno il tema “L’importanza di essere Roma”.

Gli appuntamenti successivi, con cadenza mensile e fino a giugno 2022, toccheranno aspetti artistici e linguistici, l’annosa questione delle periferie, il valore e la complessità della Roma multietnica, il rapporto tra Dante e la città, il rapporto dinamico tra Roma e la città del Vaticano.

Diretta su www.dante.global

Nel rispetto delle misure anticontagio, l’ingresso sarà consentito con Green Pass.

Richiesta iscrizione a eventi@ladante.it entro l'11 ottobre 2021.

