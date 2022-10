L'importanza della musica nella vita e nel cinema di Pasolini: l'evento al Teatro Palladium

In attesa dell'inizio ufficiale della nuova Stagione “Materia Prima” del Teatro Palladium dell’Università Roma Tre (l'8 ottobre con lo spettacolo Apocalisse tascabile della Rassegna Audience Revolution) domenica 2 ottobre alle ore 18 si terrà un omaggio a Pier Paolo Pasolini con l'evento Pasolini e la Musica: un progetto di Silvana Cirillo, docente dell'Università La Sapienza di Roma, che mette in risalto l'importanza della musica nella vita e nel cinema di Pasolini.

In scena la pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, fondatrice e direttrice del Narnia Festival, che eseguirà brani scelti da Pasolini per i suoi film – tra cui Accattone, Mamma Roma, Che cosa sono le nuvole, Salò. Insieme a lei, l’attrice shakespeariana Melania Giglio che leggerà alcuni testi di canzoni scritti da Pasolini per Laura Betti, come Il valzer della toppa e Cristo al Mandrione. Il tutto accompagnato da immagini e video realizzati dal fotografo Mino La Franca. Con Silvana Cirillo, parlerà del ruolo della musica nel lavoro di Pasolini il critico cinematografico Piero Spila. L’evento è una produzione della Fondazione Università degli studi Roma Tre Teatro Palladium, Presidente Prof. Luca Aversano. Consulenza artistica di Claudio Crescentini.

Promotori del Progetto Pasolini: Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; Dipartimento Lettere e Culture moderne, Facoltà Lettere e Filosofia, “Sapienza” Università di Roma; Col patrocinio e il contributo di Roma Municipio II; Col patrocinio della Fondazione Sapienza, “Sapienza” Università di Roma; in collaborazione con la FUIS (Federazione unitaria italiana scrittori), in collaborazione con il CEMI (Centro musicale internazionale).

