L’idea successiva, la mostra

Dal 13 novembre al 1 dicembre Rossocinabro è lieta di presentare L’idea successiva, mostra che esplora il concetto di creatività e innovazione nell’arte contemporanea.

Nuove opere, nuove idee e nuove forme artistiche sono realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo. Alcuni considerano l’arte come esplorazione, le loro opere sono perlopiù sperimentali, provocatorie e condividono un desiderio di sfidare lo status quo.

Altri artisti vedono l’arte come espressione, e la utilizzano per esplorare emozioni o idee. Queste opere condividono tutte lo stesso desiderio, comunicare qualcosa di significativo.

Per ultimo, l’arte come tecnologia, con la quale gli artisti esplorano nuove possibilità offerte dalle tecnologie digitali. Sono opere interattive o immersive che condividono con lo spettatore un desiderio di sperimentare nuovi metodi per creare arte.

Il risultato è un nuovo modo di pensare e vedere il mondo attraverso una luce diversa, quella della creatività.



In mostra:

Kimberly Adamis, Cristina Adria, Leon Amemiya Ph.D, Heda Amruta, Mariana Branco, Johanne Chagnon, Lidija Commec?a, Alessio Costantini, Nathanael Cox, Daru, Shahi Dayekh, Christine El Ojeil, Fadiese, Marika Fleck, Fina Ferrara, GetFreaky, Aurélie Goarzin, Jo Going, Megan Harmer, Monika Katterwe, Chifumi Kawamura, Tommi Ketonen, Ian Kingsford-Smith, Rebecca Klodt, Kirsten Kohrt, Chikara Komura, Anya Lauchan, Lettice Lang, Fiona Livingstone, Paul Scott Malone, Nikoloz Meskhishvili, Yuri Okada, Oliver Ojeil, Pawel Opalinski, Sally Ponce Enrile, Vera Schumacher, Malgorzata Slaga, Jean-Paul Soujol Benedetti, Taka & Megu, Josefina Temin, Kaiyen Tu, Mariëlle Vroemen, Sodoma Xia, Pu Wei

