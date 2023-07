"L’estate è di tutti: Bikini non ti temo”, l'evento di Aquafelix

L'aspetto esteriore spesso può rappresentare una vera ossessione, ma la bellezza è una qualità che va decisamente oltre le caratteristiche fisiche. E' un modo di essere, di porsi, di empatizzare con il prossimo; è tutto quello che nascondiamo interiormente a volte per timidezza. Con questo spirito il parco acquatico Aquafelix, il più grande del centro Italia e situato a Civitavecchia, fa seguito alla Giornata Mondiale del Bikini lanciando la campagna: “L’estate è di tutti: Bikini non ti temo”.

La campagna sarà accompagnata da una iniziativa che sabato 8 luglio consentirà a tutte le donne, dai 16 anni in poi, con il fisico morbido, asciutto o curvilineo, di partecipare ad una giornata all’insegna del sano divertimento, magari insieme al proprio partner o agli amici, con lo scopo di aggiudicarsi il titolo di Reginetta della simpatia di Aquafelix.

Il mitico due pezzi, ideato nel 1946 dallo stilista francese Louis Réard, ha contribuito non poco all’emancipazione femminile, ma ancora oggi viene vissuto con la paura della “prova costume” ed è con l’intento di rassicurare le proprie ospiti che il bellissimo parco, con le sue piscine da sogno, scivoli d'acqua per tutti i gusti e per tutte le età, intende invitare ragazze, mamme, nonne, ad adottare un approccio più accogliente con la propria forma fisica e ,quindi, a mettersi in gioco in un sfilata originale e travolgente, resa possibile grazie alla collaborazione di due coloratissimi brand romani, Oceanie, ideato dall’estro creativo di Michela Calabretta, e Hoopla Beach, frutto dell’esperienza e del talento di Debora Ibisco e Alessandra Freda, tutte in prima linea nella realizzazione di costumi artigianali modellati per ogni esigenza e creati proprio dalle coraggiose ed innovative imprenditrici.

Coloro che vorranno cimentarsi, in compagnia di mariti, fidanzati o amici chiamati ad aiutare le concorrenti nelle prove di abilità e cultura che vedranno in giuria, tra gli altri, la cantante Raffaella Etna, direttrice di una scuola di canto moderno, e l'attrice di teatro, scrittrice di commedie e adattamenti teatrali Anna Baldoni, sarà una giornata indimenticabile con la certezza di aver contribuito a diffondere un messaggio importante, lontano dagli stereotipi che dimenticano di sottolineare gli autentici valori della bellezza: personalità e unicità.