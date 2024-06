Il giorno 23 giugno, presso la libreria Spazio Sette di Roma in via dei Barbieri 7 alle ore 18, sarà presentato il libro della storica dell’arte Delia Somma “L’estasi di Artemisia Gentileschi, indagine storico scientifica di un’opera inedita” pubblicato dalla casa editrice Tab.

Il saggio raccoglie un’ampia serie di indagini storiche e scientifiche volte a dimostrare l’attribuzione di un inedito olio su tela, appartenente a una collezione privata, delle dimensioni di 83,5x110 cm alla celebre artista Artemisia Gentileschi (Roma 1593, Napoli 1654). Tutti i dati raccolti e pubblicati sono messi a disposizione degli studiosi e della collettività, entrando cosi nel campo del dialogo e della condivisone.

La tela è stata oggetto di un approfondita critica iconografica, filologica e stilistica, supportata da articolati studi scientifici.

L’opera è risultata essere la replica della Maddalena in estasi (81x105 cm) attualmente esposta a Palazzo Ducale di Venezia. Una particolarità che ad un contemporaneo potrebbe sfuggire è che nel 1600 la presenza di repliche dello stesso autore era un segnale evidente del grande successo di quel soggetto. Difatti all’epoca era consuetudine che i collezionisti richiedessero una replica di un quadro già realizzato. Inoltre, questo aspetto è peculiare della prassi creativa della Gentileschi durante tutta la sua carriera, la quale aveva desunto questa “tecnica” dalla bottega del padre Orazio Gentileschi. Quello che distingue la tecnica della figlia rispetto a quella del padre è che Artemisia non replica mai le varie tele in modo pedissequo, ma apportando modifiche nelle proporzioni, nei dettagli e nella combinazione dei colori, come si evidenzia anche nell’opera presentata.

Ingresso gratuito. E’ consigliata la prenotazione su Eventbrite