"L'eredità di Pellegrino Artusi" al Teatro Villa Pamphilj

L’8 dicembre alle 11.30 al Teatro Villa Pamphilj va in scena lo spettacolo tratto dal libro leggendario La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi.

Il titolo dello spettacolo è "L'eredità di Pellegrino Artusi", una specialissima versione di Anarchy in the U Kitchen, il format ideato nel 2020 per una fruizione in streaming, scritto e interpretato da Anna Maria Piccoli che nelle due edizioni realizzate durante il periodo del lockdown raggiunse decine di migliaia di visualizzazioni.

Ora l’attrice torna tra i fornelli dal vivo accompagnata dalle note del basso di Carlo Amato (Tetes de Bois), che sin dall'inizio ha condito musicalmente ogni ricetta di Anarchy, e con la regia di Valeriano Solfiti.

Per info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com o allo 06.5814176.