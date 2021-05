L'Elisir d'amor di Europa Incanto al Teatro Romano di Ostia Antica

Dopo il lungo periodo di sospensione delle attività teatrali e culturali, Europa InCanto riprende le sue attività il 3 giugno 2021 con il debutto de L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, pre-apertura della sesta stagione dell’Ostia antica Festival - Il mito e il sogno.

Oltre 30 repliche (tra giugno e settembre) promosse dal progetto Scuola InCanto, il percorso di avvicinamento all’opera lirica che nell’ultima edizione, prima dell’emergenza sanitaria, aveva coinvolto oltre 110 mila persone tra studenti, docenti e genitori.

Dal 3 al 12 giugno, quindi, migliaia di bambini canteranno coralmente i brani più celebri dell’opera di Donizetti, in un allestimento scenico che abbraccerà l’intero Teatro e che vedrà protagonista in questa edizione, totalmente inedita, l’orchestra diretta dal Maestro Germano Neri in uno spettacolo in grado di affascinare il pubblico di ogni età. Il tutto nell’assoluto rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Nel 2019 l’Orchestra Europa InCanto, formata da 70 musicisti e più di 35 cantanti lirici (divisi in diversi cast), ha realizzato 170 repliche coinvolgendo oltre 60.000 studenti di dieci regioni d’Italia. Lo spettacolo in teatro rappresenta la fase conclusiva del format ideato da Europa InCanto che mira ad appassionare le nuove generazioni all’opera lirica con un coinvolgimento diretto di scuole, famiglie e teatri.

Europa Incanto in "L'elisir d'amore" si terrà al Teatro Romano di Ostia Antica dal 3 al 4 e dal 6 al 12 giugno 2021

Primo spettacolo ore 18.30 - Secondo spettacolo ore 21.00

Per info: prenotazioni@europaincanto.com



