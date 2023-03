L'Egitto e Roma, visita guidata

Dalla scenografica Piazza del Popolo con il suo "tridente", ideata dall'archeologo, architetto e urbanista Giuseppe Valadier, fino all'antico Circo Agonale voluto dall'imperatore Domiziano, meglio noto come Piazza Navona.

Nel percorso si incontreraqnno Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Chigi, Piazza Montecitorio, il Maestoso Pantheon e Piazza Navona. La Storia dell'arte che sarà illustrata da 10 Guides of Rome, condurrà i partecipanti in un viaggio che dall'Egitto riporterà a Roma, alla scoperta di molte affascinanti curiosità.

Guida : Alba 3478211642

APPUNTAMENTO:

Ore 14.30 a Piazza del Popolo, di fronte la basilica di Santa Maria del Popolo

COSTO DELLA VISITA :

€10 intero

€5 sconto bambini da 6 a 17 anni

Pacchetto famiglia : 1 gratuito per il secondo figlio.

Al fine di rendere più agevole a visita guidata è necessario il noleggio di auricolari (rigorosamente sanificati) al costo di 1,50 a persona

INFO E PRENOTAZIONI:

Si richiede l'invio di una mail a:

10guidesofrome@gmail.com oppure un SMS o Whattsapp al numero 3478211642 specificando :

titolo della visita e data

numero dei partecipanti

nome, cognome e recapito telefonico.

*il pagamento della visita avverrà direttamente sul luogo d'incontro del gruppo

*Se non si raggiungerà il numero minimo di 8 partecipanti la visita potrà essere annullata e i partecipanti riceveranno l'avviso attraverso email o messaggio telefonico