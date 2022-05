L'Instituto Cervantes promuove un interessante dibattito sulle sfide della globalizzazione in ambito educativo.

L’epoca dei viaggi e delle scoperte ha segnato l’inizio di un mondo sempre più interconnesso, nel quale aree diverse del pianeta possono rispecchiarsi e confrontarsi tra loro. Una dinamica globale virtuosa passa attraverso il confronto con “le scuole degli altri”, che sono fonte d’ispirazione e innovazione.

In che modo gli atenei intercettano le dinamiche della globalizzazione? In che modo l’educazione genera cambiamento? E infine, come la pedagogia universitaria può indicare la direzione del rinnovamento dei sistemi formativi e scolastici?

A questi e ad altri interrogativi risponderanno Santiago Íñiguez de Onzoño e Andrea Prencipe, rispettivamente presidente della IE University di Madrid e Rettore della Luiss Guido Carli. Intervistati da Monica Elena Mincu, esperta in educazione comparata e docente dell’Università degli Studi di Torino, i due relatori saranno i protagonisti della tavola rotonda in programma giovedì 12 maggio alle ore 18 all’Instituto Cervantes di Roma (piazza Navona, 91), dal titolo “L’educazione in un mondo globalizzato”.

L’incontro, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con traduzione simultanea italiano/spagnolo, rientra nell’ambito della commemorazione del V centenario del primo giro del mondo di Elcano e Magellano e fa parte del ciclo “2022 Spagna e l’Era globlale. Sfide del XXI secolo”, promosso dall’Ambasciata di Spagna in Italia.



Santiago Iñiguez de Onzoño è il Presidente della IE University (Spagna) e professore di Strategic Management. È stato il primo vincitore del Founder's Award di Thinkers50, la classifica che identifica gli opinion leader globali nella gestione aziendale. È membro del consiglio di Headspring, una joint venture tra Financial Times e IE Business School, dell’European Foundation for Management Development e di vari advisory board. Autore di diversi libri e pubblicazioni sui media internazionali, è stato Presidente del Consiglio di AACSB.



Andrea Prencipe è Rettore della Luiss Guido Carli e Professore Ordinario di Organizzazione e Innovazione. È inoltre membro degli UNHCR Special Friends e componente del Comitato Scientifico della Fondazione ENEL. La sua attività di ricerca verte sui temi della gestione dell’innovazione, sulle organizzazioni project-based e sulle relazioni tra capitale sociale e processi innovativi. Associate Editor del Journal of Management Studies, ha pubblicato lavori in riviste accademiche internazionali e presso case editrici come Franco Angeli e Oxford University Press.



Monica Elena Mincu è Lecturer in Educational Leadership presso l'Institute of Education, University College London. Nel 2021 ha fatto parte del Research Hub dell'UNESCO - Futures of Learning and Innovation e collabora con UNESCO Dakar sulla qualità dell'istruzione nella regione sub-sahariana. Dal 2015 è anche Professore Associato in Educazione Comparata presso l'Università di Torino e consulente con importanti ONG italiane. Si è occupata di politica e governance dell'educazione a livello globale da una prospettiva di cambiamento e riforma sociale.