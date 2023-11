L’avventura della moneta, la mostra di Banca d’Italia a Palazzo delle Esposizioni

Dal 31 ottobre 2023 fino al 28 aprile 2024 apre al pubblico “L’Avventura della Moneta”, la mostra immersiva di Banca d’Italia, ideata da Paco Lanciano e Giovanni Carrada, realizzata in collaborazione con l’Azienda Speciale Palaxpo. La direzione e progettazione tecnologica è stata a cura di OSC Innovation, che si è occupata dell'allestimento e il setup artistico delle tecnologie, dello sviluppo e la realizzazione dei software per l'inclusività e per la gestione e messa in onda dei contenuti e della loro fruizione immersiva.



La mostra, ospitata nelle sale del Palazzo Esposizioni Roma, rappresenta un’anteprima del futuro Museo della Moneta (MUDEM) – Banca d’Italia, che aprirà ufficialmente nel 2025, all’interno di Villa Hüffer. Un progetto composito, che unisce storia, finanza, tecnologia e comunicazione, ponendo l’accento sull’importanza di rendere più comprensibili a tutti i cittadini i principali eventi economici che hanno segnato il nostro paese, diffondendo così una migliore cultura finanziaria.



Un vero e proprio viaggio immersivo nella storia, che parte dalle tavolette sumere, fino ad arrivare alle attuali banconote, raccontando l'evoluzione dei sistemi economici moderni e i principali strumenti e fenomeni monetari e finanziari. Il percorso è articolato in varie sale, le ultime tre delle quali illustrano la crescente importanza della finanza nella quotidianità, i benefici e i rischi legati alla sua evoluzione e l’apporto delle banche centrali nell’assicurare la stabilità dei mercati e la tutela dei consumatori.



La mostra (e in futuro il museo) si presenta come un progetto particolarmente innovativo, dotato di spettacolari interazioni tra video e automazioni e di soluzioni avanzate e uniche, ed è fruibile in varie lingue.



La mostra sarà occasione per sperimentare soluzioni utili a garantire la fruibilità di esperienze immersive anche a persone affette da disabilità uditive o visive.



Sarà previsto l’utilizzo di smart glasses, visori in realtà aumentata che permetteranno di vedere i sottotitoli in tempo reale, nella lingua scelta dall’utente, sovrapposti all’esperienza di fruizione e in sincrono con i contenuti multimediali; tutto ciò grazie ad applicativi realizzati ad hoc, che permettono di gestire il sistema di messa in onda e la trasmissione di comandi tra visori e tablet via protocollo OSC.

Il sistema prevederà anche una specifica soluzione per la fruizione della Lingua Italiana dei Segni (LIS), con dei tablet che riproducono contenuti in sincronia con la proiezione nella sala e una funzione Voice Over multilingua le disabilità visive.