"L’atlante delle città" a Centrale Preneste Teatro

Il nuovo anno, a Centrale Preneste Teatro, si apre con un doppio appuntamento della rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022-23: sabato 14 e domenica 15 gennaio alle ore 16.30 Antonio Panzuto, in arrivo da Padova, è in scena con "L’atlante delle città".

Lo spettacolo si sviluppa attorno a una macchina scenica che si apre e si trasforma sotto gli occhi dei bambini diventando aereo ad elica, bicicletta, lanterna magica, atlante di città dove si nascondono storie, personaggi, racconti, immagini, disegni: figure di un film che inizia e si svela lentamente. Appaiono così le città invisibili infilate nei cassetti, tra sportelli e nascondigli, città capovolte, immerse nell'acqua, ricamate di carta, ritagliate nel rame, costruite di corda e di spago, appese a fili sottili e trasportate da cigolanti carrucole.

Si assiste allo spettacolo seduti sotto una tenda, una tenda del deserto che rende intensa e suggestiva la partecipazione dei bambini che si trovano così, a viaggiare assieme a Marco Polo, viaggiatore solitario del nostri giorni, un po' assente e stralunato che parla in rima e che "... ignaro delle lingue del Levante non può esprimersi altrimenti che con gesti, salti di meraviglia, con oggetti che va estraendo dalle sue bisacce... e palese e oscuro, tutto quello che mostra ha il potere degli emblemi che una volta visti non si possono più dimenticare né confondere…". Antonio Panzuto prova a giocare con le figure di carta, con le mani, con colori e ricordi, prova a credere che un motore di lavatrice può far muovere un luna park e che un girarrosto può far girare l'elica di un aereo. Il risultato è un gioco, con le cose e gli oggetti, per sollevarsi dal mondo così normalmente quotidiano e ritrovarsi lontani, sulle rotte dell'Oriente.

Adatto dai 5 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.