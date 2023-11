Dal 15 al 21 dicembre 2023 Medina Art Gallery presenta “L’arte magica e fantastica di Giancarlo Valentini”, nella galleria di Via Angelo Poliziano 4-6 a Roma. L’evento di opening si terrà il giorno sabato 16 dicembre presso Medina Art Gallery di Via A. Poliziano 4-6, con la presentazione di Alessandro Trani alle ore 18:00.



Giancarlo Valentini, nato nel 1954 a Spoleto, all’ età di 35 anni scopre la passione per la pittura e si avvicina allo stile Naif reinterpretandolo in una chiave del tutto innovativa e originale. La sua città nativa gli ha permesso di far conoscere la sua arte grazie alla partecipazione ad eventi importanti quali il Festival dei Due Mondi, in cui ha esposto sia individualmente sia fondando nel 2002 l 'Associazione Spoleto Arte, da lui presieduta.



L’artista ha esposto con grande successo non solo a Spoleto ma anche in diversi contesti nazionali ed internazionali; si ricorda la sua partecipazione alle Mostre Storiche del Cento Pittori a Via Margutta nonché le sue mostre personali nelle città di Venezia, Spoleto ed Assisi. All’estero ha operato in paesi come l’Ucraina, la Germania e la Slovacchia. È stato invitato in molteplici trasmissioni televisive e radiofoniche e recensito in riviste e quotidiani da notevoli esponenti del settore giornalistico e dell’arte.



Il mondo rappresentato dall’artista è un mondo meraviglioso, che sembra appartenere ad una favola e che punta dritto al cuore dell’osservatore: esso viene catturato dai colori sgargianti e dalle scene descritte, che hanno il potere di richiamare alla memoria dei ricordi d’infanzia, evocando, dunque, sentimenti forti e positivi.



I soggetti che il pittore predilige appartengono ad una classe sociale umile, mentre la realtà che viene raccontata è quella inerente alla vita quotidiana rappresentata in chiave poetica e sognante; si viene trasportati in un mondo magico fatto di cieli stellati, casette dai tetti innevati e paesini abitati da bambini giocosi e befane in sella ad una scopa. Questi fattori permettono a chi guarda di entrare nel quadro e di viaggiare in un’altra dimensione, così come fa il “viandante”, protagonista di molte opere dell’artista. Soltanto percorrendo sentieri ricchi di incontri e prestando attenzione ai dolci rumori intorno a noi è possibile apprezzare la vita in tutte le sue sfaccettature… così come faceva sempre il nostro artista.