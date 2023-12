L'arte diviene espressione, la mostra

La Galleria Il Leone, ubicata in via Aleardo Aleardi 12, il giorno 16 dicembre 2023 chiuderà la mostra personale di Davide Leocata intitolata “L’arte diviene espressione” con un finissage alle ore 16.30 curato dalla storica, critica e curatrice d’arte Martina Giusti.

Ricordiamo che, la mostra è stata organizzata dalla gallerista Claudia Bevilacqua ed è stata precedentemente inaugurata il giorno 11 dicembre 2023. Una mostra colma di opere d’arte sublimi e poetiche poiché fondono la bellezza del classico e quei sentimenti tramandati dagli artisti d’avanguardia a un intrigante mondo filmografico e fiabesco.

Un viaggio nell’arte, quello di Davide Leocata che lascia intravedere una lunga ricerca storico-artistica nonché letteraria e stilistica. DAVIDE LEOCATA Nasce nel 1967 a Torino, anche se la sua famiglia si trasferì presto a Roma. Si laurea in Lettere nel 1994 e subito dopo intraprenderà gli studi tecnici sull’acquerello frequentando il corso del professor Wladimir Khasiev nel 2003-2004. Davide Leocata ha esposto in molte mostre personali e collettive in Italia e all’estero (Francia, Belgio, Spagna, Grecia sono alcune delle mete più care all’artista) e le sue opere ben presto hanno iniziato a far parte di collezioni pubbliche e private.

Ricordiamo alcune delle grandi esposizioni a cui ha partecipato con pieno fervore: “Il Festival dei due mondi” di Spoleto nell’anno 1994, “Marconi e la sua epoca” a Castellaneta nell’anno 2005, “io amo il mare” a Roma nell’anno 2007, “Il Prix International de Artiste de Montmartre” a Cannes in Francia nell’anno 2009, “Premio Praga” in Grecia nell’anno 2010.

L’artista, Davide Leocata, è stato recensito da vari critici d’arte fra cui Gerard Argelier, Anna Francesca Biondolillo, Mara Ferloni, Melita Gianandrea, Claudio Lepri, Paolo Levi e molti altri ancora. I critici d’arte appena citati convergono nel definirlo un attento osservatore, pronto ad accogliere i molteplici stimoli che il mondo ha da offrirgli quotidianamente.