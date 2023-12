L'arte di ascoltare, con il filosofo e teologo Vito Mancuso e il violoncellista Enrico Bronzi

Si chiude il 23 dicembre allo Spazio Rossellini “Ascolta”, la rassegna trasversale alle arti del collettivo romano Promu, ormai da anni impegnato a vivacizzare la vita culturale della città con iniziative che legano il grande repertorio musicale al pensiero contemporaneo, alle tecnologie e all’arte dell’ascolto.

Quest’ultimo appuntamento dell’anno vedrà infatti protagonisti il filosofo e teologo laico Vito Mancuso e il celebre violoncellista Enrico Bronzi con un impaginato dedicato a tre suite bachiane, repertorio in cui è considerato fra i massimi esecutori.



Compie il suo primo anno di vita il progetto itinerante “Ascolta”, che a Palazzo Merulana e all’Ex Cartiera Latina ha ospitato personalità d’arte e pensiero come Quartetto Mirus, l’antropologa Marianella Sclavi, il regista e attore Ascanio Celestini, i compositori Francesco Antonioni e Fabio Massimo Capogrosso, approdando per la sua chiusura il 23 dicembre allo Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, con un nuovo progetto tra parola e musica.



Un format dedicato alla ricerca della perfezione nell’ascolto grazie ad un innovativo ed inedito allestimento audio che immergerà il musicista e il pubblico in uno spazio totalmente avvolto dal suono, in cui sarà possibile cogliere degli aspetti tanto impercettibili quanto impattanti a livello emotivo della musica eseguita e dello strumento suonato. Dunque, il concerto inteso come vera e propria esperienza artistica immersiva all’interno di un’installazione pensata per l’ascolto perfetto e “aumentato” delle parole, della musica, ma anche di sé stessi e della propria dimensione emozionale ed esistenziale, troppo spesso sottovalutata dalla società frenetica in cui viviamo.



Non a caso, l’evento sarà aperto alle ore 18.00 dalla Lectio Magistralis del filosofo e teologo laico Vito Mancuso che, passando in rassegna ai più grandi pensatori del mondo antico e contemporaneo, offrirà ai partecipanti gli strumenti per condurre una ricerca interiore, primo passo per (ri)acquisire la consapevolezza emotiva necessaria ad affrontare con lucidità e sapienza le sfide dei nostri tempi.

A seguire, alle ore 19.15, come consacrazione e rappresentazione artistica della riflessione filosofica appena conclusa, Enrico Bronzi eseguirà le Suite n. 1, 3 e 5 per violoncello solo di J. S. Bach, mostrando il potere creativo di un ascolto attivo e meditativo.





L’iniziativa, patrocinata dal Municipio VIII, rientra nelle attività di “Immersive Hub”, progetto vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù.