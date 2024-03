L’Arpa e la Luna: canti notturni dall’Irlanda con The Kay Mc Carthy Ensemble

Nata a Dublino ed italiana d'adozione, Kay Mc Carthy è da oltre quarant’anni portavoce della tradizione musicale irlandese in Europa. Con uno stile proprio, unico ed inconfondibile, raffinatissimo, espressivo ed alieno a qualunque etichetta o moda di mercato, nonché abile intrattenitrice, Kay Mc Carthy trae la sua ispirazione da elementi costitutivi della terra d'origine arricchita di tutte le più aggiornate esperienze di cui è pregno il suo linguaggio, considerato tra i più interessanti nell'attuale panorama della musica irlandese. Il suo repertorio è composto da brani di musica tradizionale ai quali si aggiungono pezzi originali firmati da Kay insieme ad alcuni dei musicisti dell’ensemble.

Il gruppo presenta un programma di musica squisitamente ricamata dal punto di vista dell'orchestrazione, mediata da una voce che esprime una straordinaria vocalità, lieve ed a-creata, magica e fatta di carezzevoli dolcezze e malinconie, di emozioni dai ritmi trascinanti e da suggestive melodie, il tutto accompagnato da storie e commenti, a volte intrisi di un divertente e sottile ironia.

L'artista irlandese ha raccolto intorno a sé un gruppo di ottimi musicisti in grado di spaziare tranquillamente in ambiti strumentali rigorosamente acustici oppure in quelli influenzati dalla tecnologia: una corte di bardi fedeli agli stilemi tradizionali ma al tempo stesso geniali alchimisti di sonorità contemporanee

Il 17 marzo l’ensemble ospita tre loro amici stimati:

Maria Matricardi, appassionata di danze irlandesi, con diploma rilasciato dalla commissione irlandese dei balli tradizionali.

Maria Laura Ronzoni, cantautrice viterbese, vissuta a lungo a Dublino.

Fabio Scanzani, da anni cultore e suonatore della musica irlandese e scozzese, appassionato di fiddle e di uilleann pipe in particolare.

The Kay Mc Carthy Ensemble



Kay Mc Carthy… voce cantante e narrante

Susanna Valloni … flauti dolce e traverso, ottavino e whistle irlandesi

Cristiano Brunella...violino

Fabio de Portu … chitarre

Piero Ricciardi… bodhrán



Special Guests

Maria Matricardi…danze irlandesi

Maria Laura Ronzoni … cantautrice

Fabio Scanzani… uilleann pipe e fiddle