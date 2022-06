L'Arca di Noè, tutti a bordo: la mostra a Roma

ROMA - Sabato 18 giugno 2022 alle ore 17:00, in via Gaetano Casati 27 si inaugura una mostra d’arte unica nel suo genere, un ideale “zoo artistico”, che farà vedere al visitatore come l'animale ha un ruolo importante sul pianeta terra, ma soprattutto nella vita delle persone e della società. La mostra collettiva dal titolo L’ARCA DI NOE’ – Tutti a bordo, evento artistico di pittura, scultura e fotografia potrà essere visitata dal 18 al 25 giugno (festivi esclusi) dalle 17:00 alle 19:00.

Traendo ispirazione dai testi biblici e dalla letteratura classica greca e latina, nei secoli gli artisti hanno prodotto tele o sculture nelle quali l’animale è l’assoluto protagonista oppure comprimario. Lasciando spazio alla ricerca personale, gli artisti partecipanti sono stati liberi di esprimersi e approfondire l’argomento proposto tramite le possibilità espressive della pittura, della scultura e della fotografia.



“Per questa mostra, in sinergia con i Responsabili dei servizi educativi del Municipio VIII di Roma, abbiamo inserito a pieno titolo tra i partecipanti i Bambini della Scuola dell’infanzia Coccinella, poiché reputiamo che per far crescere bene una Società bisogna avvicinare le giovani generazioni alla cultura e all’arte non solo come fruitrici, ma anche come produttrici del bello”.

Mauro Rubini



Artisti partecipanti:

Tiziana Bartolini, Paola Bracaglia, Collegia Opificum, Francesca Di Cesare, Stefano Fiore Artista, Tiziana Fiore, Linda Franco, Gloria Monaldi, Fausto Moretti, Laura Palmarocchi, Marco Oreste Panella, Mauro Rubini. Sara Rubini, Stefano Scacchi, Antonio Siesti, Classi della Scuola Coccinella.



INFORMAZIONI GENERALI

Dove:

RBN arte

Via Gaetano Casati, 27 – Roma

Inaugurazione:

Sabato 18 GIUGNO 2022 - ore 17:00



Quando:

Dal 18 al 25 giugno 2022

Tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 festivi esclusi

Ingresso libero

Contatti:

Email rbn.arte@gmail.com

Cell. 340 5434397