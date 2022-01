L'Appia Antica. Splendori imperiali tra sacro e profano

Una passeggiata lungo uno dei tratti più suggestivi della Via Appia Antica. Partendo dalla Basilica di San Sebastiano si andrà alla scoperta della più imponente ed importante tra le vie consolari, la Regina Viarum, costellata di edifici famosi, di chilometri di catacombe e tombe monumentali.

Si entrerà nell’area archeologica della Villa dell’imperatore Massenzio, dove si trovano i resti imponenti del mausoleo, noto come Tomba di Romolo, del palazzo imperiale e del circo per le corse dei cavalli. Si arriverà poi al monumento simbolo della via: il Mausoleo di Cecilia Metella, la tomba monumentale di una ricca matrona romana, che venne poi riutilizzato nel Medioevo come torrione difensivo di un complesso fortificato, il “castrum Caetani”. La passeggiata proseguirà fino all’area di Capo di Bove attraversando un tratto di basolato romano.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

GUIDA: CLAUDIA, 339 8053531

APPUNTAMENTO: ore 10.45 davanti alla Basilica di san Sebastiano fuori le mura, via Appia Antica, 136

COSTO VISITA GUIDATA + AURICOLARI: € 11,00 - € 6,00 dai 6 ai 18 anni. Gruppi familiari: una gratuità per il secondo figlio. Disabili con accompagnatori: € 6,00.

PRENOTAZIONE: Obbligatoria inviando una mail all'indirizzo: 10guidesofrome@gmail.com oppure whatsapp o SMS al numero: 339 8053531.

Richiesto il Super Green pass e l'uso della mascherina per l'intera durata della visita guidata