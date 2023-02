“L'amore è una lotta di classe" di Michela Murgia

Palazzo Merulana e Coopculture, in collaborazione con ARLEM e con il contributo della Regione Lazio, presentano l’ultimo spettacolo della rassegna Teatro a Palazzo, "L'amore è una lotta di classe (educazione sentimentale al tempo dei drama coreani)" di e con Michela Murgia.

L’autrice con un testo inedito interviene a Palazzo Merulana su temi cari alla propria ricerca e all’impegno nei confronti dei diritti civili e per la parità di genere. Attraverso il suo teatro, i suoi romanzi, i suoi saggi, i suoi programmi televisivi e radiofonici e i suoi podcast, non ha mai risparmiato energie e risorse per porre all’attenzione del pubblico argomenti vicini alla sensibilità collettiva.

Evento a partecipazione gratuita previo acquisto del biglietto Collezione + mostra. La Collezione Elena e Claudio Cerasi e la mostra “Tempi d’acciaio. Dal potenziale al crossover” saranno visitabili fino alle ore 19.00.

Teatro a Palazzo

Dopo la bellissima esperienza di Prossime visioni, l’Associazione Culturale ARLEM riporta il teatro a Palazzo Merulana, con la rassegna Teatro a Palazzo. Il teatro come spazio di relazione e di conoscenza, diceva Leo De Berardinis, è un antidoto alla catastrofe globale e all’inarrestabile degrado politico e morale delle nostre comunità. Per questa ragione, portare il teatro fuori dai luoghi dove tradizionalmente si svolge significa liberare questo confronto da una forma che rischia di diventare formalismo, e recuperarne la sostanza.

Mai come in questo momento è necessario moltiplicare i luoghi del confronto dell’essere umano con l’essere umano e, prima di tutto, con sé stesso. Teatro a Palazzo ha il senso e lo scopo di esaltare il dialogo tra forme espressive diverse. Portare il teatro in un museo è un’esperienza “totale”, che suscita una riflessione profonda sulle diverse modalità che noi umani abbiamo elaborato per esprimere il senso, o il disagio, del nostro stare nel mondo.

Entrare in un museo per conoscere opere dell’arte figurativa e avere modo di vedere anche un film o uno spettacolo è già di per sé un fatto inedito, come lo è entrare in un museo per vedere uno spettacolo e scoprire o riscoprire quadri e sculture. Scoprire che diverse forme d’arte possono dialogare, o meglio che siamo in grado di trovare nessi di senso che ignoravamo, è un’esperienza in sé vivificante.