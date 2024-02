"L'amore è un gioco", San Valentino al Mercato Centrale Roma

Prezzo non disponibile

Per festeggiare San Valentino, Mercato Centrale Roma ha deciso di riproporre l'evento "L'amore è un gioco" mercoledì 14 febbraio.

L’evento avrà inizio alle 19 e si terrà nella piazza del Mercato. All’infopoint verranno distribuiti degli sticker che ogni partecipante dovrà attaccarsi addosso, su ognuno di questi ci sarà scritto il nome di un personaggio famoso reale o di fantasia.

L’obiettivo del gioco è trovare la dolce metà del proprio personaggio. Nel momento in cui la coppia si sarà ricomposta, i due potranno andare al bar e riceveranno in omaggio uno spritz di San Valentino, cocktail speciale della serata.

Lo Spritz di San Valentino sarà in vendita per la sera stessa a 7 euro e sarà ordinabile anche con la formula aperitivo (10 euro). Per tutta la serata ci si potrà godere l’intrattenimento musicale di Vincenzo Caldarola.