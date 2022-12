L'altra metà del Mito: mostra personale di Etta Scotti

Dal 2 al 21 dicembre 2022 alla Sacripante Gallery l’associazione Un Quadro di Te A.p.s presenta la mostra “l’altra Metà del Mito” dell’artista Etta Scotti.

Una decina di opere dell’artista saranno in mostra all’interno della Sacripante Art Gallery di Roma, ex convento del XVIII secolo e ora galleria d’arte e spazio multifunzionale, un luogo dall’atmosfera contemporanea e barocca. Si tratta del contesto perfetto per accogliere il ciclo di Scotti legato a tematiche mitologiche.

L’esposizione sarà l’occasione per i visitatori di approfondire un tema, quello appunto del mito, che influenza ancora oggi alcuni comportamenti caratterizzanti ed equilibri della società occidentale. Al contempo, questi racconti del passato diventano il luogo ideale per un’analisi comparata tra i temi del mito, nostro archetipo culturale e le problematiche della società attuale.

Va da sé che il tema della violenza sulla donna compresente sia nel mito che oggi diventi l'elemento predominante. In particolare, Scotti decide di approfondire la questione di genere, dipingendo quelle donne dei miti che, consapevoli del proprio drammatico futuro e ormai incapaci di reagire, riescono solo ad esternare la propria sofferenza, come per esempio l’inascoltata profetessa troiana Cassandra.



L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 2 dicembre alle ore 19:00 presso la Sacripante Art Gallery. Saranno presenti l’artista e i curatori di Un Quadro di Te. La presentazione critica di “l’altra Metà del Mito” sarà a cura di Daniela Pronestì.