L'albero di Natale al Teatro Golden

Al Teatro Golden un super cast si prepara a salire sul palco per portare in scena "L'Albero di Natale", da un soggetto di Andrea Maia scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli per la regia di Toni Fornari e una produzione A.T.P.R. Ass. Teatri Per Roma, che vede protagonisti Simone Montedoro, Roberta Mastromichele, Emanuela Fresi, Andrea Lolli.

Dal 25 gennaio al 4 febbraio 2024 la commedia ruota attorno alla storia di Marco, quarantacinquenne di bella presenza e di professione scrittore, rimasto vedovo da quattro anni. Una vita che affronta nel ricordo della moglie senza alcun interesse per altre relazioni. Marco non ha neppure più fatto l’albero di Natale da quando ha perso la sua compagna, il suo amore.

Nonostante gli amici, soprattutto Franco, cerchino di distoglierlo da questo stato e coinvolgerlo in vari appuntamenti, come feste e uscite, lui non cede e resta in compagnia dei suoi pensieri. Neppure la simpatica presenza della portiera tuttofare, che si prende cura della casa e lo pungola spesso, riesce a fargli cambiare idea.

Ma una sera, esattamente quella del 23 dicembre, Marco soccorre Vanessa, una giovane donna che è stata scippata e gettata a terra da due malviventi. La invita a casa sua per medicarla e trascorrono la notte a parlare e a raccontarsi. L’incontro tra i due si rivelerà importante e cambierà le loro vite per sempre.