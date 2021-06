"L'acquasala salverà il mondo", live show alla scoperta della Puglia garganica

Farà tappa anche a Roma presso Casa della Pace in via Monte Testaccio, la performance musicale e gastronomica “L’Acquasala salverà il mondo” Live show. Lo spettacolo rientra nella “Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2020/2021”. “REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro”.



Andrà in scena martedì 22 giugno presso casa della pace, il progetto musicale e gastronomico della Puglia Garganica “L’Acquasala salverà il mondo” Live show.

Un viaggio etnico, musicale e gastronomico sorprendente, mai scontato fatto di colorate istantanee, senza un inizio ed una fine definiti, un continuo sconvolgente movimento che mai lascia spazio al caso.

Lo spettacolo, prodotto da STUDIO UNO, è un susseguirsi di voci e suoni che, pur partendo dalla tradizione popolare dell’Italia meridionale, entra in perfetta commistione con le musiche del mondo, creando così, nuove ed originali sonorità che proietteranno il pubblico verso “un viaggio da fermi”.

Il tour farà tappa nelle seguenti regioni Italiane: Molise, Abruzzo, Lazio e Toscana. Porterà a rievocare odori, rumori, colori e sapori del territorio e li farà arrivare fin dentro l’anima, il tutto fra un morso di caciocavallo podolico ed una scodella di acquasala preparata nell’immediato.



La formazione de “L’Acquasala salverà il mondo” live show è composta da: Luciano Castelluccia 'Reverendo Podolico' cerimoniere, Peppe Totaro, voce, chitarre e loopstation, Antonello Iannotta, percussioni e voce, Carmela Taronna, danzatrice.



Al fine di rispettare le norme di distanziamento, tutte le attività saranno all'aperto e a numero chiuso. Al fine di garantire un'adeguata accoglienza vi ricordiamo che è necessario prenotare. Sarà possibile prenotare anche all'ultimo momento.

COME PRENOTARE:

Inviare un sms o WhatsApp al 3335546723

L'ass. cult. CASA DELLA PACE si impegna affinché tutte le attività vengano svolte in ottemperanza alle ordinanze ministeriali in relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le attività sono rivolte esclusivamente ai soci con tessera CAPIT.

L’ingresso avrà una sottoscrizione di euro 5,00.

