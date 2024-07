Kuta Roma, rassegna di concerti nel cuore di Tor di Quinto

Kuta Roma è un’oasi urbana situata nel cuore di Tor di Quinto, a Roma nord che, per l'estate 2024, propone oltre 60 concerti live a ingresso gratuito fino all’8 settembre. Dal dj set al karaoke, passando per la serata “matchMe”, per il piano bar e molto altro.

Di seguito il cartellone di Kuta Roma in via della Fornaci di Tor di Quinto, 10

MARTEDI’ 9 LUGLIO

MARY LEE AND CAESAR'S COWBOYS

Mary Lee and Caesar's Cowboys" faranno sgambettare anche i più timidi con il loro western swing.

Voce e violino: Marjolein Mutsaerts

Chitarra e voce: Luciano Micheli

Contrabasso: Federico Ullo

Batteria: Alessandro

GIOVEDI’ 11 LUGLIO

ADIKA PONGO – ore 21:00

Con una media di un centinaio di date l’anno si sono prefissati il compito di portare in giro in Italia e in Europa, quella che viene chiamata “Soul Disco” e che era suonata da band come gli Chic, gli Earth Wind & Fire, le Sisters Sledge e la Kool & The Gang. Un vero “Tribute to The Disco” atto a creare un gioco fatto di buona musica e tanta energia condivisa con il pubblico. Una serata imperdibile, tra brani originali e omaggio a grandi band, in cui sarà impossibile restare seduti.

Line-up

Francesca Silvy, Voce

Alessio Scialo', Tastiere

Costantino Ladisa, Sax

Alberto Lombardi, Chitarra

Alessandro Benedetti, Basso

Andrea Merli, Batteria

Pablo Enrique Olivier, Percussioni

DOMENICA 14 LUGLIO

KUTA CANTA COLDPLAY con gli ICOLDPLAY – ore 21:00

Proprio nel giorno di pausa del tour mondiale dei Coldplay, si esibirà al Kuta una delle tribute band migliori del gruppo londinese, gli "Icoldplay". Tutti i pezzi più belli della Band di Chris Martin in una notte sola.