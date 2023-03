“Kum Ba Yah”, il coro Musicanova in concerto a Roma

Giovedì 30 marzo alle ore 20.30, presso la parrocchia romana di Santa Giovanna Antida Thouret in zona Fonte Meravigliosa, il coro Musicanova diretto dal Maestro Fabrizio Barchi si esibirà in concerto per celebrare le imminenti festività pasquali. All’evento prenderanno parte anche il coro giovanile Iride e il coro parrocchiale, con la presenza del pianista Mario Madonna, del flautista Michele Di Gisi e dell’organista Stefano Terribili. L’ingresso è gratuito.



La serata, dal titolo "Kum Ba Yah - Aspettiamo insieme la Pasqua", prende il nome da un noto spiritual americano che il coro canterà nel corso del concerto: l’espressione proviene dal dialetto Gullah, parlato dagli schiavi originari dell'Ovest dell'Africa che vennero deportati negli Stati Uniti per lavorare nelle piantagioni di riso. Il significato è "Vieni qui, Signore" o "Passa di qui, Signore", una frase che ben esprime il senso di attesa per il ritorno di Gesù dopo la morte sulla Croce.



Il repertorio proposto dal coro Musicanova e dagli altri cori partecipanti al concerto racconterà in musica le tappe della Passione del Signore fino alla sua Resurrezione, attraverso un percorso polifonico che abbraccerà epoche diverse: il Rinascimento con William Byrd, il Barocco con Henry Purcell, per arrivare ai giorni nostri attraverso la potenza espressiva di Knut Nystedt, Carl Haywood e la delicatezza espressiva di Bob Chilcott. Il pubblico potrà ascoltare anche composizioni di Ola Gjeilo e Orlando di Lasso, intonate dal coro giovanile Iride, e brani di Marco Frisina che saranno eseguiti dal coro parrocchiale. A dirigerli sarà lo stesso Maestro Barchi.



Nato nel 1999, il coro Musicanova è diventata una delle realtà più apprezzate in Europa, grazie a una costante attività concertistica in Italia e all’estero e alle vittorie di prestigiose kermesse. Nella scorsa estate è stato protagonista in Ungheria, come unico coro italiano, al prestigioso “Cantemus International Choral Festival” e a novembre si è aggiudicato il “Gran Premio città di Arezzo” al Concorso Nazionale per cori tenutosi nella città toscana. Il coro vanta numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale: fra i tanti Ennio Morricone, Mina e Andrea Bocelli.



A fondare il coro Musicanova è stato il Maestro Fabrizio Barchi. Tra i più apprezzati direttori di coro italiani, ha creato e diretto molti cori in ambito associativo e scolastico, credendo fermamente nei valori musicali e umani dell’attività corale. Già docente di Direzione di coro presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, il Maestro Barchi è una presenza frequente nelle giurie di concorsi corali e tiene corsi sulla coralità giovanile e sulla esecuzione del repertorio rinascimentale e contemporaneo.