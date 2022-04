Korean Day, cinema coreano protagonista a Roma

Sabato 9 aprile la finestra dell'Asian Film Festival si aprirà al cinema sudcoreano. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano in Italia si terrà infatti il Korean Day, che vedrà la programmazione di quattro opere, di cui tre in anteprima assoluta per l'Italia. Si tratta di Mom's Song di Shin Dong-min, Rolling di Kwak Min-seung e Three Sisters di Lee Seung-won, in concorso, e A Leave di Lee Ran-hee, inclusa nella sezione "Newcomers" che il festival dedica agli esordi e ai giovani registi.

Sarà presente alla proiezione serale il Direttore dell'Istituto Culturale Coreano, Chun Ye Jin, che ha così dichiarato: "Sono felice che si possano presentare film coreani attraverso il 'Korean Day' dell'Asian Film Festival. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine al pubblico italiano per l'interesse e l'amore mostrato nei confronti del cinema coreano. L'Istituto Culturale Coreano si impegnerà nell'organizzazione di proiezioni di cinema coreano presso l'Istituto e nelle collaborazioni con i festival cinematografici italiani affinché il pubblico italiano possa avere maggiori occasioni di godersi un'ampia gamma di film coreani".

Le proiezioni si svolgeranno al Farnese ArtHouse di piazza Campo de' Fiori, Roma. è possibile prenotare il proprio posto sul sito del Cinema Farnese a questo link.

Il programma del Korean Day

Ore 16:30

In concorso

Mom’s Song (Shin Dong-min, Corea del Sud, 2020, 73’)

Il film descrive la vita di una donna forte che, all’interno della società coreana contemporanea, deve destreggiarsi e saper affrontare le difficoltà che le si presentano. Un viaggio attraverso la spiritualità e il silenzio.

Anteprima italiana

Ore 17:45

Sezione Newcomers

A Leave (Lee Ran-hee, Corea del Sud, 2020, 81’)

In una società in cui la produttività ha più valore della vita umana, Jae-bok lotta per i diritti dei lavoratori, mettendoli al primo posto anche rispetto al diritto delle proprie figlie di avere il padre con sé.

Anteprima italiana

Ore 19:45

In concorso

Rolling (Kwak Min-seung, Corea del Sud, 2021, 75’)

Una madre amorevole, un locale di kimbap ed un cerotto; sono per Ji-roo gli ingredienti giusti per una vita dal gusto inaspettatamente nuovo.

Anteprima europea

Ore 21:30

In concorso

Three Sisters (Lee Seung-won, Corea del Sud, 2020, 115’)

Tre sorelle vivono le loro caotiche vite intrattenendo sporadici rapporti telefonici e incontri spesso imbarazzanti. Il compleanno del padre sarà un’occasione per rincontrarsi, ma un inaspettato evento farà degenerare velocemente la situazione.