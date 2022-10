Korea week 2022

Dal 20 al 26 ottobre mostre, talk-show, masterclass di K-pop, proiezioni di film coreani e spettacoli gratuiti in tutta la città



1. Dedicata al viaggio in Corea una serata con Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

2. Alla musica e al ballo un appuntamento con lo Youtuber Seoul Mafia, Xinuz ballerino collaboratore dei BTS e masterclass K-Pop Academy

3. 3 Film Coreani d’autore al The Space Cinema Moderno

4. L’inaugurazione della settimana ha un evento d’eccezione, la prima mostra in Italia di Park Dae-sung, uno dei più importanti pittori di arte coreana



Giovedì 20 ottobre alle ore 19 l’inaugurazione di una mostra d’arte d’eccezione: “L’Era dell’Arte Coreana: The Eternal” – Istituto Culturale Coreano, Via Nomentana, 12

Per la prima volta in Italia si potranno ammirare i “Sansuhwa” (arte orientale che ritrae paesaggi di “acque e monti”) del celebre pittore coreano Park Dae-sung (in arte “Sosan” che significa piccolo monte)



Venerdì 21 ottobre ore 19 -The Space Moderno - p.za della Repubblica 43/54 - l’autrice e giornalista Selvaggia Lucarelli e lo chef food blogger Lorenzo Biagiarelli incontrano dal vivo tutti gli appassionati della Corea per parlare assieme dell’argomento.

Sabato 22 Ottobre dalle ore 12 alle ore 19 – A.s.d. Studio danza Artemosa, via Cutilia 41 – K-Pop Academy in edizione speciale.



Sabato 22 alle ore 19 appuntamento all’Istituto Culturale Coreano, via Nomentana 12 – per Video spettacolo di un balletto rappresentato dal Seoul Art Center “An Jung Geun, la Danza dal Paradiso”.

Kermesse di danza con istruttore d’eccezione Xinuz, coreografo e ballerino che collabora attivamente con i BTS.

Domenica 23 Ottobre ore 16 - K Pop – Teatro Orione, Via Tortona 7 – Evento di K-Pop “K-Pop Talk & Dance” condotto dallo YouTuber Marco Ferrara alias Seoul Mafia!

Da Lunedì 24 Ottobre a Mercoledì 26 Ottobre - Tris di Film Coreani – The Space Moderno, P.za della Repubblica 43/45.

• “Nido di Vipere”(24 Ottobre) -Beasts Clawing at Straws – dell’emergente regista coreano Kim Yong-hoon



• “Decision to Leave” (26 Ottobre) del celebre e pluripremiato regista coreano Park Chan-wook