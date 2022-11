Kobane Calling on stage, l'opera di Zerocalcare al teatro

Prezzi intero € 25, ridotto over 65, under 26

Dal 15 al 20 novembre "Kobane Calling on Stage", tratto dall'opera omonima di Zerocalcare, diventa uno spettacolo teatrale, con l'adattamento e la regia di Nicola Zavagli.

"Trasformare Kobane Calling in uno spettacolo è stato un processo difficile ma entusiasmante", afferma il regista. "Mi ha consentito di toccare contemporaneamente le corde del grottesco e dell’impegno. Per un mese ho studiato con attenzione il materiale. Sono partito da una sceneggiatura con flashback e spostamenti, ricostruendo la linearità dei due viaggi e inserendo poi le citazioni pop e i siparietti surreali: elementi fondamentali per restituire la commistione di piani che rende così ricco e dinamico il fumetto. Il risultato è una grande narrazione corale, con 13 giovani attori in scena, che alterna il dramma alla commedia, il basso e l’alto, il pop e il civile. In passato ho lavorato molto sui drammaturghi inglesi e irlandesi, che spesso riescono a fondere comicità e violenza, come raramente avviene nel teatro contemporaneo italiano. Qui ho avuto l’opportunità di giocare su più registri: un’occasione preziosa".

Con Massimiliano Aceti, Fabio Cavalieri, Marco Fanizzi, Michele Lisi, Carlotta Mangione, Alessandro Marmorini, Cristina Poccardi, Marcello Sbigoli, Pavel Zelinskij

e con Niccolò Tacchini, Martina Gnesini, Francois Meshreki, Matilde Zavagli. Musiche originali Mirko Fabbreschi. Video design Cosimo Lorenzo Pancini. Maschere Laura Bartelloni. Direzione artistica Teatri d'Imbarco, Beatrice Visibelli, Nicola Zavagli.

